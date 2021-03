KPN stopt hostingactiviteiten XS4ALL, actiecomité boos: ‘Dit is een stiekeme ontmanteling’

Dorpen krijgen komende jaren glasvezel: lees hier of je aan de beurt bent

24 maart De uitrol van glasvezel leek enkele jaren terug te stokken, maar nu KPN en pensioengigant ABP duizend dorpen en plattelandskernen gaan verglazen, komt de vaart er echt in. Over vijf jaar zal zeker 90 procent van alle huizen over het internet van de toekomst beschikken.