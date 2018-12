KPN start aanleg van glasvezel: in 2021 miljoen huishoudens aangesloten

Review Super Smash Bros. Ultimate: sneller, uitgebrei­der, beter

11:20 Je moet het maar durven, je nieuwste game Ultimate noemen. Is er een vervolg mogelijk op iets dat Ultimate is gedoopt? Een interessante vraag, maar hij is van later zorg. Laten we een ding vooropstellen: Super Smash Bros. Ultimate is de meest uitgebreide game in de serie en waarschijnlijk ook de game waar je de meeste lol aan gaat beleven, stelt Tweakers.net in deze review.