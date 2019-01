Kosmisch vuurwerk: Japan lanceert meteorenregen op bestelling

Japan zou Japan niet zijn als er geen ruimte voor gadgets in het uitspansel is. Terwijl buurland China plantjes kweekt op de immer donkere achterzijde van de maan draait er op 500 kilometer hoogte nu een Japanse microsatelliet met kosmisch vuurwerk door het zwerk.



De satelliet is gevuld met 400 balletjes die, wanneer ze worden afgeworpen, een paar seconden kleurige streepjes in de atmosfeer trekken. De eerste kunstmatige meteorenregen zal in het voorjaar van 2020 boven Hiroshima plaatsvinden. Miljoenen mensen moeten het spektakel van ‘buitenaardse proporties’ kunnen zien.



Om het kosmische vuurwerk voor elkaar te krijgen, werkt techfirma ALE uit Tokyo samen met wetenschappers en ingenieurs van diverse Japanse universiteiten, lokale overheden en een aantal zakelijke geldschieters. De nu gelanceerde satelliet is de eerste van een ruimtevloot van zeven.