KNVB reageert op hack: ‘Cyberinbraak had geen impact op bedrijfsvoering’

De cyberinbraak bij de KNVB van begin deze maand heeft geen noemenswaardige impact gehad op de bedrijfsvoering. Dit laat de voetbalbond weten in een recente update over de zaak. ,,De bedrijfsvoering heeft geen noemenswaardige impact gekend en de voetbalwedstrijden konden gewoon doorgaan.”

Over de aard van de buitgemaakte gegevens houdt de KNVB zich op de vlakte. ,,Waar dit uit het voorlopige onderzoek duidelijk genoeg is gebleken en waar het personen betreft, heeft de KNVB reeds de betrokkenen geïnformeerd”, vervolgt de bond. ,,Nader onderzoek door de KNVB is momenteel nog volop gaande. Zolang verdere onderzoeksresultaten nog niet voldoende duidelijkheid verschaffen doen wij geen publieke mededelingen over het type gegevens dat is buitgemaakt.”

Over de daders en hun motieven zegt de KNVB: ,,De cybercriminelen hebben zichzelf bekend gemaakt als onderdeel van de LockBit-groep. Van deze groep is bekend dat ze proberen bestanden te versleutelen en data buit te maken. Vervolgens vraagt de groep voor het ongedaan maken hiervan en het vernietigen van de buitgemaakte data een arbitrair geldbedrag.”

De professionele ransomwarebende LockBit zou volgens opsporingsdiensten banden hebben met Rusland. De groep heeft op verschillende websites een waarschuwing geplaatst met daarin de oproep aan de KNVB om aan hun eisen tegemoet te komen. Wat die eisen precies zijn is niet duidelijk, maar vermoedelijk gaat het om losgeld. Of dat ook bij de KNVB is geëist, wil de bond niet zeggen. ,,De KNVB doet hierover geen uitspraken of over ander eventueel contact met de cybercriminelen.”

LockBit zelf stelt dat de cyberaanval op de KNVB veel bedrijfsgevoelige informatie heeft opgeleverd. Op sociale media circuleren diverse screenshots van vermeende gestolen informatie. Het zou gaan om gevoelige documenten over lopende tuchtzaken, gedetailleerde informatie over bedrijfsvoering en commerciële zaken en mogelijk zelfs contracten van spelers en trainers.

De KNVB maakte de cyberinbraak begin deze maand zelf bekend. In een bericht op de website meldde de voetbalbond dat de criminelen persoonlijke gegevens van KNVB-medewerkers in handen hebben gekregen. Ook zei de KNVB dat de cyberinbraak direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens is gemeld. Later is ook aangifte gedaan bij de politie. De bond liet daarnaast een digitaal forensisch onderzoek uitvoeren door een gespecialiseerd bureau.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.