Kleine SpaceX-testraket komt kort van de grond tijdens vrijevlucht-test

Nederland­se Fortnite-ga­mers kunnen dit weekend multimiljo­nair worden

15:53 Fortnite-professionals, waaronder veel tieners, maken dit weekend kans om in een klap multimiljonair te worden. Bij het wereldkampioenschap van het populaire schietspel in New York is zo’n 30 miljoen dollar te verdelen. De winnaar neemt drie miljoen mee naar huis. Onder de deelnemers zijn ook vier Nederlandse jongens.