Kleine mkb-ondernemer ook doelwit hacker: zo bescherm je jouw bedrijf

Wie denkt dat cybercriminelen het alleen op ‘grote jongens’ gemunt hebben, heeft het mis. Bij mkb-ondernemingen komen malwareprogramma’s zoals cryptolocker (die een computer infecteert, blokkeert en vervolgens geld vraagt om deze te deblokkeren) zelfs vaker voor dan bij grote organisaties. Bovendien ontbreekt het kleinere bedrijven vaak ook aan de software die nodig is om deze aanvallen te detecteren, volgen en evalueren. Criminelen weten dat, waardoor het gevaar om betrapt te worden kleiner is. Dat maakt de doelgroep mkb aantrekkelijker om aan te vallen.



Het hacken van ondernemers in het mkb is daarnaast ook lucratief. Ze zijn in het bezit van bank-, creditcard- en persoonlijke gegevens die zeer aantrekkelijk zijn voor criminelen en fraudeurs. Daarnaast zijn ze vaak de leveranciers of dienstverleners voor grote bedrijven, waarmee ze nauwe (online) banden hebben. De data die een hacker achterhaalt bij een mkb-onderneming kan misbruikt worden om bij de grotere partijen binnen te komen.