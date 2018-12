'Kinderporno veel gedeeld op WhatsApp'

Twee Israëlische groepen die zich inzetten voor veiligheid online, zeggen dat ze WhatsAppeigenaar Facebook in september hebben gewaarschuwd. Het zou gemakkelijk zijn om groepschats voor kinderporno te vinden. In sommige groepen zitten 256 mensen, het maximale aantal deelnemers in een chat. Ze gebruiken de letters cp (child pornography) in hun naam en hebben expliciete groepsafbeeldingen. Volgens The Financial Times zijn sommige groepen ook nu nog in gebruik.