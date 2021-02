‘Kans op identiteitsfraude na datalek GGD is klein’

Met alleen die gegevens kunnen geen bankrekeningen worden geopend of telefoonabonnementen worden afgesloten, aldus de RvIG. Het bsn is volgens de dienst een zogenaamd ‘informatieloos’ nummer. De overheid gebruikt het alleen bij verwerking van persoonsgegevens en in contact met burgers. Voor bijvoorbeeld het openen van een bankrekening is ook een (kopie van een) identiteitsdocument, zoals een paspoort of een documentnummer nodig.