Johnathan ‘Fatal1ty’ Wendel (40) was de eerste esporter die flink geld verdiende: ‘Wilde bewijzen dat het kan’

interviewJohnathan ‘Fatal1ty’ Wendel is een van de eerste gamers die carrière maakte als esporter. De Amerikaan verdiende in zijn esportscarrière van 1999 tot 2008 meer dan 380.000 euro en was ooit de best verdienende esporter ter wereld.

Start van het gamen

De competitieve geest van Wendel komt niet van een onbekende. De ondertussen 40-jarige Amerikaan speelde al van jongs af aan games, wat hij in zijn jonge jaren vooral met zijn vader deed. ,,Mijn vader kocht een computer toen ik zo’n vijf jaar oud was. Ik speelde dan ook heel vaak tegen hem,” vertelt Wendel. ,,Mijn vader was heel competitief, dus het ging er dan ook hard aan toe soms. Met gamen had ik altijd het idee dat als ik mijn vader kon verslaan, ik waarschijnlijk best wel goed was.”

Naast zijn vader werd de competitie ook aangewakkerd door Wendels ervaring met sporten. ,,Ik beoefen sinds jongs af aan al verschillende sporten zoals tennis, dus ik ben de competitie wel gewend. Ik zie ook best veel overeenkomsten tussen sport en esports, beide vereisen diverse en complexe vaardigheden.”

Quote Toen ik mijn carrière begon was er niemand die zijn brood verdiende als fulltime esporter Johnathan ‘Fatal1ty’ Wendel

Primeur in esports

Het schietspel Quake was één van de belangrijkste drijfveren achter Wendel zijn esportscarrière. Toch had hij een ander doel in gedachten toen hij esporter werd. ,,Toen ik mijn carrière begon was er niemand die zijn brood verdiende als fulltime esporter. Ik wilde de eerste persoon zijn die dit wel kon, en bewijzen dat gamen een baan kan zijn.”

Door hard te werken en na veel competities heeft Wendel zijn doel wel gehaald. Met een huis op de hoofdstraat van Las Vegas, meerdere wereldtitels op zijn naam en een succesvol merk heeft hij een enorm succesvolle esportscarrière achter de rug. ,,Ik ben heel trots op mijn carrière als esporter”, aldus Wendel.

Van esporter naar ondernemer

In 2008 zette Wendel een definitieve punt achter zijn carrière als esporter, maar bleef hij wel actief in de gamingwereld. De Amerikaan ging samenwerken met onder andere een groot televisiebedrijf en werd geïnterviewd door de New York Times. ,,Een van mijn ambities was mijn liefde voor esports verspreiden. Door te laten zien welke mogelijkheden er zijn als esporter creëer je een blauwdruk die men kan volgen om ook in de wereld van esports te duiken.”

Computeronderdelen

Tegenwoordig verkoopt Johnathan met zijn merk Fatal1ty onder andere computeronderdelen speciaal gemaakt voor gamers, iets wat je weinig esporters ziet doen. ,,Door mijn ervaring als esporter weet ik wat een gamer zoekt in een geluidskaart of moederbord. En door mijn merk op een moederbord te zetten, weet je dat het een apparaat is specifiek om mee te gamen.”

