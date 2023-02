Je (nieuwe) huis inrichten met een smartphone: zo doe je dat

Is het tijd voor een nieuwe inrichting, of ga je verhuizen? Leuk! Met deze smartphone-apps kun je kamers opmeten, meubels ‘passen’ en alvast kijken hoe dat kleurtje verf op de muur staat.

Meet alles op met deze apps

Meten is weten. Voordat je nieuwe meubels bestelt is het handig om te weten of de hoekbank die je op het oog hebt ook daadwerkelijk past. Uiteraard is er niets mis met een meetlint, maar ook smartphones kunnen uitkomst bieden.

Er zijn speciale apps die de telefooncamera en sensoren gebruiken om afstanden en dimensies in huis op te meten. iPhone-gebruikers kiezen voor de Meten-app, die meestal standaard geïnstalleerd staat, terwijl Android-bezitters de Google Play Store induiken.

De betaalde apps AR Plan 3D (Android / iOS) en magicplan (Android / iOS) kunnen hele kamerplattegronden maken, terwijl het gratis alternatief AR Ruler (Android / iOS) enkel opmeet. Alle drie de apps zijn makkelijk in gebruik en wijzen zichzelf.

Meestal levert een meetapp puik werk af. Zorg wel dat je bij helder (dag)licht opmeet, anders worden de resultaten al snel onbetrouwbaar. Ook handig: vergeet deuren en trappen niet op te meten! Zo weet je zeker dat die forse bank de draai bij het trappengat kan maken en door de deur past.

Indelen van je huis

Vervolgens is het tijd om een voorzichtige eerste indeling van het huis en de eventuele verdiepingen te maken. Zo kun je letterlijk inbeelden waar welke meubels komen, en of deze passen. Gebruik hiervoor een interieur-app, zoals Home Design 3D (Android / iOS) of Planner 5D (Android / iOS).

Dit soort programma’s werken heel simpel. Nadat je de afmetingen van een kamer hebt opgegeven kleedt je deze virtueel aan door meubels te plaatsen en verslepen.

Let wel op. De meeste interieur-apps hebben een gratis proefversie, maar je moet al snel de portemonnee trekken om van alle functies gebruik te kunnen maken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het inrichten van meerdere verdiepingen.

Een kleurtje voor op de muur

Is het tijd voor een fris kleurtje? Laat de kwast dan nog even liggen, want er zijn legio smartphone-apps om vooraf te controleren hoe een verfkleur eruitziet op jouw muur.

Download een verf-app, richt de smartphonecamera op de muur die geschilderd moet worden (of maak een foto), kies een tint en bekijk het resultaat.

Voorbeelden van zulke verf-apps zijn Flexa Visualizer (Android / iOS), Paint my Room (Android) en ColorSnap (Android / iOS). Deze programma’s werken het best bij daglicht. Zet ook het smartphonescherm op zijn felst om de verfkleur goed te zien.

Inrichten maar via de app

Zoek je nog een nieuwe bank of eettafel? Uiteraard kun je hiervoor naar de meubelboulevard, maar dat hoeft niet. Er zijn immers handige apps om meubels uit te proberen vóór aanschaf.

Met Kamer Planner (Android / iOS) kun je bijvoorbeeld direct zien hoe een eetstoel in het interieur past, en ‘m eventueel direct aanschaffen. Kamer Planner heeft een gratis versie, maar om alle functies te ontgrendelen is een abonnement à 14,99 euro per maand nodig.

Gelukkig zijn er ook gratis alternatieven. Zo heeft IKEA haar eigen app om meubels uit te proberen, genaamd Place (iOS).

Ben je gek op kunst? Dan is About Art (iOS) het proberen waard. Met deze app kun je kunst eerst even op de muur ‘passen’. Staat het goed? Schaf het designstuk dan veilig via de app aan.

