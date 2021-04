Is het slecht om zoveel tabbladen open te hebben in je browser?

Als je niet goed oplet, heb je zo tientallen tot misschien wel honderden tabbladen openstaan in je webbrowser. Sommigen floreren in die chaos, terwijl anderen vijf verschillende tabbladen eigenlijk al te veel vinden. Maar is het nou slecht om er zoveel open te hebben?

Er zijn twee manieren om naar deze vraag te kijken. Allereerst: is het goed voor je productiviteit om zoveel tabbladen open te hebben staan? Mensen zijn niet gemaakt om te multitasken. Ons brein is op zijn best als het zich op één taak focust. Dat is onmogelijk als er tientallen tabs open staan, met sociale media, winkels en artikelen die om onze aandacht vragen.

De kans is tevens groot dat je oude tabs niet weer opzoekt, omdat je die in de warboel toch niet meer kunt vinden. Dus dan open je gewoon weer een nieuwe tab. Zo blijf je bezig en werk je altijd met wat voelt als een slordig bureau.

Trage computer

Daarnaast is het de vraag of het slecht is voor het apparaat waarop we werken. Iedereen die de neiging heeft om veel tabbladen te openen, heeft vast wel eens gemerkt dat de computer trager werd.

Openstaande tabs op de achtergrond hebben geheugen en rekenkracht nodig. Je computer heeft daar geen ongelimiteerde middelen voor. Met te veel tabbladen worden alle middelen opgeslokt en reageert de computer langzamer. Een heel scherm met tientallen tabbladen sluiten, zorgt er dan vaak voor dat de computer weer normaal draait.

Desktop

Op een desktopcomputer is het pas een probleem om veel tabbladen open te hebben staan, als de computer daadwerkelijk trager wordt. Tevens is het op een desktop vaak makkelijk om het werkgeheugen uit te breiden, zodat de computer meer tabbladen aan kan zonder er last van te hebben.

Op een laptop zijn veel tabbladen sneller een probleem, omdat het apparaat flink kan gaan blazen door oververhitting. Het uitbreiden van het werkgeheugen van laptops is ook niet altijd makkelijk. Op smartphones zijn veel tabbladen nauwelijks een issue. Tabs en apps op de achtergrond worden meestal slim gepauzeerd door het besturingssysteem.

Hulp

De webbrowser die je gebruikt kan ook een verschil maken. Zo biedt Opera de mogelijkheid om je tabbladen te groeperen om het overzicht te behouden. Firefox en Safari gaan beter met het werkgeheugen om dan Chrome, maar een groot voordeel van Chrome is dat er een hoop uitstekende extensies beschikbaar zijn die je kunnen helpen om je tabbladen onder controle te houden.

The Great Suspender zorgt er bijvoorbeeld voor dat tabbladen op de achtergrond geen geheugen en rekenkracht gebruiken. xTab limiteert het aantal tabbladen dat je open kunt laten staan. Open je toch een nieuwe? Dan wordt de oudste gewoon gesloten.

Schone webbrowser

Dus is het nou echt slecht om zoveel tabbladen open te hebben staan? Als jouw computer goed draait en jij productief blijft, is er niets aan de hand. Merk je echter dat je computer traag wordt of dat jij je niet meer goed kunt concentreren? Dan is dat een teken dat je teveel tabbladen open hebt staan.

Begin dan allereerst elke dag met een compleet schone webbrowser. Probeer daarnaast tabs te sluiten die je het komende uur toch niet meer gebruikt, of installeer een extensie als je daarbij hulp nodig hebt. Je computer en je brein zijn je dankbaar.

