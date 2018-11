Is die smartphone-deal wel écht een koopje? Bekijk het hier

Recensie Nieuwste Macbook Air geeft meer redenen om een Macbook Pro te kopen

12:00 Als er één product is dat al jarenlang smeekte om een upgrade, dan was het wel de MacBook Air. Sinds 2015 is de laptop niet wezenlijk veranderd, terwijl ook de prijs hetzelfde bleef. Kocht je in de afgelopen tijd het 2017-model, dan werd je getrakteerd op een scherm met een lage resolutie en een processor uit 2015. Het mag duidelijk zijn dat het tijd was voor wat nieuws en dat is er dan ook gekomen met het 2018-model van de MacBook Air. Dit is wat de journalisten van Tweakers.net ervan vinden.