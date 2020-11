Is deze smart-tv een waardig alternatief voor een oled-televisie?

In 2017 begon Samsung, in reactie op het groeiende marktaandeel van de dure, maar prachtige oled-tv’s, met de verkoop van QLED-televisies. Deze toestellen maken gebruik van een lcd-paneel in combinatie met zogenaamde quantumdots voor een groter kleurbereik en een hogere helderheid.

Samsung heeft dan wel het recht op de merknaam QLED, maar dat betekent niet dat andere merken geen televisies kunnen maken die exact dezelfde techniek gebruiken. In deze review bekijken we de 55 inch U8QF van Hisense, een televisie die we geen QLED mogen noemen, maar die dus wel van deze technologie gebruikmaakt.

Zeer compleet

De Hisense U8QF is een heel complete televisie met een prima prijs-prestatieverhouding. Het toestel ziet er zeer verzorgd uit, met strakke smalle schermranden en een soundbar onder het scherm die is voorzien van een zwart luidsprekerdoek. Het scherm maakt gebruik van quantumdots voor een prachtige kleurweergave. Bovendien is de weergave nauwkeurig afgesteld in de fabriek en de maximale helderheid maakt, ook met omgevingslicht, een goede kijkervaring mogelijk.

Volledig scherm Hisense © Tweakers

Het audiosysteem in de soundbar van JBL mag op papier niet bijzonder zijn, in de praktijk klinkt het prachtig, met een groot stereobeeld en duidelijk verstaanbare stemmen. Het maakt voor iedereen, behalve de meest veeleisende luisteraars, de aanschaf van een losse soundbar overbodig. Hiermee zijn de belangrijke punten van beeld en geluid prima in orde.

Mindere kanten

Uiteraard heeft deze tv ook z’n mindere kanten. Zo moet je niet te schuin voor het scherm gaan zitten, anders krijg je een duidelijk minder mooi beeld te zien. Het gebruikersmenu doet niet onder voor die van andere smart-televisies, maar het appaanbod doet dat wel.

Volledig scherm Hisense. © Tweakers Zo zijn de Nederlandse videodiensten niet vertegenwoordigd en ook Disney+ is voorlopig niet beschikbaar. Dit probleem is natuurlijk snel opgelost met een Chromecast of een andere externe speler, maar veel mensen gebruiken liever apps op de tv zelf.

Gamers zullen blij zijn met de goede inputlag, de vertraging tussen een actie op bijvoorbeeld een controller en de actie op het scherm. Maar mensen die van plan zijn om de volgende generatie PlayStation of Xbox in huis te halen om te gamen in 4k met 120 beeldjes per seconde, zullen teleurgesteld zijn doordat HDMI 2.1 ontbreekt. Deze techniek is nodig om dit soort beelden af te spelen.

Zij kunnen bijvoorbeeld beter kiezen voor de Samsung Q80T, een tv met verder zeer vergelijkbare specificaties, die wel geschikt is voor 120fps. Dat model is in de door ons geteste 55 inch beeldmaat echter minstens 200 euro duurder.

Conclusie

Wat ons betreft heeft Hisense met dit model een prima balans weten te vinden tussen kosten en baten. Als je bereid bent om meer geld uit te geven, zijn er genoeg televisies te vinden die een betere beeldkwaliteit bieden, zoals het oledmodel van Hisense, de O8B. Ook worden uiteraard oudere oledmodellen van andere merken dan interessant, maar voor de 900 euro die Hisense voor de 55 inch U8QF vraagt, valt er niet veel beters te vinden.

