iPhone-gebruikers klagen over snel leeglopende accu na update

‘Uit data bleek dat Nederland­se zorgbedrij­ven en directeu­ren multimiljo­nair werden’

11:58 Door onderzoek te doen toonde Jerry Vermanen aan dat Nederland zware wapens leverde bij de oorlog in Jemen én won hij samen met zijn team de journalistieke prijs De Tegel in de categorie online voor zijn onderzoeksproject Zorgcowboys. In een nieuwe aflevering van de podcast Toekomst van de Media vertelt Vermanen wat hem drijft en hoe hij te werk gaat.