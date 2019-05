iPad te duur? Deze Android-tablet is een goed alternatief

Beste koopDe toptablets zijn natuurlijk mooie gadgets en verdraaid handig, maar tegelijkertijd kunnen de prijzen bijzonder hoog oplopen. De betaalbare Galaxy Tab-modellen van Samsung is dan een mooi alternatief. Voor ongeveer 250 euro heb je al het nieuwste exemplaar, de Galaxy Tab A 2018. Is een goedkope tablet echter wel een verantwoorde koop? Hardware.Info zocht het uit.

De wereldwijde tabletmarkt is flink gekrompen ten opzichte van een paar jaar geleden. Verschenen er nog niet zo lang geleden aan de lopende band nieuwe 7, 8 en 10 inch modellen van tientallen merken, tegenwoordig is het assortiment A-merk tablets veel kleiner. Diverse vernieuwingen bedreigen het voortbestaan van de tablet. Smartphoneschermen worden steeds groter, productieve Chromebooks zijn omgeklapt ook als (grote) tablet te gebruiken en de eerste opvouwbare smartphones staan voor de deur.

Vind je een iPad te duur en/of heb je niets met de iOS-software, dan is een Android-tablet het logische alternatief. Samsung is de meest voor de hand liggende keuze. De fabrikant lanceert met regelmaat nieuwe modellen met schermen rond de 10 inch. In augustus vorig jaar verscheen de Galaxy Tab A 2018 (10,5) voor bijna 350 euro. Inmiddels kost de tablet honderd euro minder én is hij opgevolgd door de Galaxy Tab A 10.1 (2019), die een paar tientjes goedkoper is.

Hoewel dat vreemd klinkt, is het prijsverschil te verklaren. De nieuwere Tab A 10.1 heeft een iets kleiner display (10,1 tegenover 10,5 inch), wat minder krachtige specificaties en een fors kleinere batterij. De Tab A 2018 (10,5) lijkt daarom interessanter.

Opvallende zaken

Hele opvallende zaken, positief of negatief, zijn we tijdens het testen van de Samsung Galaxy Tab A 2018 (10,5) niet tegengekomen. De tablet presteert in de praktijk en het testlab zoals je verwacht van een betaalbare Android-tablet. Hij heeft een degelijk ontwerp. De kunststof behuizing (zwart of lichtgrijs) van de tablet is mat afgewerkt en trekt daarom geen vingerafdrukken of stof aan. Het materiaal voelt degelijk aan en houdt prettig vast. Bovenin zit een ietwat uitstekende camera met daaronder een flitser en het Samsung-logo.

Het scherm is simpel gezegd middelmatig. De Samsung Galaxy Tab A beschikt over een lcd-display met een full-hd-resolutie van 1920 bij 1200 pixels. Het beeld oogt scherp genoeg voor apps, internetten en het lezen van e-books. Je kan ook prima foto's en full-hd-video's bekijken. Als je ogen dicht op het scherm zitten, kan je wel individuele pixels onderscheiden. Dat kan storend zijn, maar het is niet iets waar een tablet in deze prijsklasse op afrekenen.

Conclusie

De hardware is vlot genoeg om populaire apps te draaien. Heel snel is het apparaat echter niet. De software is prima, maar maakt niet optimaal gebruik van het grotere tabletscherm. Bovendien is het jammer dat Samsung nog steeds met een Android 9.0-update moet komen. De fabrikant belooft nog anderhalf jaar softwareondersteuning, maar dat valt op deze manier tegen.