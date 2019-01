Internetpioniers: hoe het web onze toekomst vormde en meer

De herkenbare piepjes van het inbelmodem, het feit dat je niet meer de telefoon kon gebruiken als je verbonden was en het roemruchte Startpagina.nl. Het begin van het moderne internet is een veelal geromantiseerd beeld geworden, maar het was toentertijd ontzettend spannend voor ondernemers en consumenten. Want wat was er allemaal mogelijk? En wat staat ons nog te wachten? Vijf ondernemers aan het woord over de begindagen van het internet.

Deze site neemt tijdens de www.week in samenwerking met National Geographic internet onder de loep. We spreken met verschillende mensen die allemaal iets te maken hebben met de begintijden van het internet.

Volledig scherm Bas Verhart © Peter Elenbaas ,,Mijn eerste reactie toen ik internet voor het eerst zag was: wow’’, zegt succesvol ondernemer Bas Verhart. De zakenman denkt terug aan de kenmerkende piepjes van een inbelmodem. ,,Dat is het gevoel van: hij doet het! Tenzij je het hoge tweede piepje niet hoorde, dan had je geen internet’’ zegt hij lachend.

Verhart kwam voor het eerst in aanraking met internet in een computerlokaal met zo’n vijftig computers. ,,Daar hing al een buzz van ‘dit moet je echt zien’. Ik liep naar een scherm, ging online en wow. Ik wist het meteen: dit is een magazine, dit is een gameplatform, dit is een krant, dit is een televisie. Dit is alles! Vanaf dat moment ben ik gaan rennen. Hier moest ik bij zijn. Het gevoel van pionieren speelde hier erg mee en we zijn gewoon aan de slag gegaan.’’

Quote Het internet heeft mij een tool gegeven om te creëren. Het internet is een platform om dingen mogelijk te maken Bas Verhart Verhart startte verschillende internetbedrijven, zoals Media Republic. Dit Amsterdamse bedrijf concentreerde zich op nieuwe media en startte niet veel later met het ontwikkelen van games onder de noemer Guerilla Games. Inmiddels is dat bedrijf verkocht aan Sony en een van de vooraanstaande game-ontwikkelaars van Europa. Verhart: ,,Het internet heeft mij een tool gegeven om te creëren. Internet is een platform om dingen mogelijk te maken.’’

Ervaring

,,Via Netscape en Altavista kon ik websites ontdekken en afbeeldingen inladen. Dat was een hele ervaring’’, zegt Jeroen Lemaire. De Vlaamse internetondernemer was één van de eerste die inspeelde op de dominantie van de smartphone en zette in 2010 het bedrijf In The Pocket op, een digitale productontwikkelaar. ,,Internet heeft ervoor gezorgd dat ik een ondernemer ben geworden ben. Ik heb nog steeds dat avontuurlijke, dat gevoel van ontdekking bij het zien van nieuwe kansen op internet.’’

Het internet heeft de mensheid veranderd, denkt Lemaire. ,,Waar het verschijnt, krijgen mensen toegang tot meer informatie. Dat heeft er consequent voor gezorgd dat daar kindersterfte naar beneden gaat, armoede daalt en het welzijn van de mensen verhoogt. Het web is nu binnen handbereik van iedereen. Iedereen, want het internet is tegenwoordig ook toegankelijk voor landen waar de personal computer nooit voeten aan de grond kreeg. Zuid-Amerika, Afrika enzovoorts.’’

Netscape, TheGlobe.com en Pixelon. Het waren de voorlopers van Chrome, Facebook en YouTube. De pioniers van toen zijn nu slechts een herinnering, maar de bedrijven hebben ervoor gezorgd dat internet zo groot kon worden als het nu is. Maar wie zijn de pioniers van de toekomst? Wat brengt de toekomst ons? En zijn er nog grote gevaren?

Unleash the beast

Volledig scherm Nina Storms met haar man Pieter. Internet-onderneemster Nina Storms was de oprichter van World Online, een van de eerste internetproviders. ,,We hebben met internet het ‘beest’ losgelaten. We unleashed the beast. De volgende fase is wat mij betreft artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, die wordt toegepast op het leven. Denk aan een soort avatar, die jou waarschuwt dat je je medicijnen nog moet nemen. Heb je die niet meer? Dan krijgt de apotheek vanzelf een seintje.’’

Ook Jeroen Lemaire denkt dat kunstmatige intelligentie (AI) de toekomst is, maar dan wel in combinatie met augmented reality. ,,Ons denken zal direct verbonden zijn met AI, en als we dan rondkijken zien we niet alleen echte maar ook digitale beelden. Het zal dan langzamerhand niet meer relevant worden wat echt of nep is.’’

De immens populaire stemassistenten zijn een goed voorbeeld van dit concept, vindt Lemaire. ,,Die producten, de Alexa, Google Assistant en Siri, zitten eigenlijk in een extreem vroeg stadium van kunstmatige intelligentie. Maar dat zal steeds sterker aanwezig zijn in alles wat we doen.’’