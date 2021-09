‘Informatie over hacks grotendeels weggegooid’

Toen YouTube en Netflix nog onbekend waren: dit is een ode aan de ouderwetse videotheek

4 september Je had er zo’n beetje één in elk winkelcentrum en elke winkelstraat. En thuis maakte je er een klein feestje van met de film die je er zojuist had gehuurd. Wie herinnert zich die goeie ouwe videotheek nog? Nu nagenoeg uit het straatbeeld verdwenen, maar lang een fenomeen en ongekend populair. Gyz La Rivière verzamelde anderhalf jaar alles over de videotheek en maakte er het boek Home Video mee.