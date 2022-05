Influencer? Dan krijg je misschien met deze nieuwe voorschriften te maken

Ben je net begonnen met je eigen YouTubekanaal of als influencer op Instagram? Geen zorgen: de regels gelden pas als je meer dan 500.000 volgers hebt, minimaal 24 video’s per jaar publiceert op YouTube, TikTok of Instagram, een KvK-inschrijving hebt en je verdient aan je video’s. Influencers die hier wel aan voldoen vallen vanaf 1 juli 2022 onder toezicht van het Commissariaat voor de Media en krijgen te maken met extra reclameregels in de Mediawet, die al sinds 1 november 2020 van kracht is.

Influencers moeten zich vanaf volgende maand houden aan reclameregels die ook al gelden op televisie en moeten zich inschrijven bij het commissariaat. Dat ziet erop toe dat influencers zich aan de regels houden en beboet ze ook als ze dat niet doen. De hoofdregels zijn: wees helder over reclame, houd rekening met minderjarigen en maak kenbaar wie je bent.

Volgens de Reclamecode Social Media en Influencer Marketing waren influencers - met meer én minder dan 500.000 volgers - al verplicht transparant te zijn over betaalde samenwerkingen. De Mediawet maakt nu aanvullend onderscheid tussen reclame, sponsoring en productplaatsing.

Hashtags

Naomi van der Louw, jurist bij DDMA, de branchevereniging die alle partijen in de industrie vertegenwoordigt, legt uit: ,,Volgens de nieuwe regels mag productplaatsing of een gesponsord product geen overmatige aandacht meer krijgen in een video. Ook is productplaatsing in kinderprogramma’s niet meer toegestaan en het gebruik van hashtags zoals #partner of #collab bij een sponsoring verdwijnt helemaal.’’ Die hashtags zouden niet duidelijk maken dat het gaat om sponsoring. Als je reclame maakt mag je wél hashtags gebruiken, zoals #ad of #reclame.

Door de grote hoeveelheid verschillende regels is het voor influencers soms moeilijk om te bepalen welke regels er precies gelden in specifieke situaties. Daarom heeft DDMA influencerregels.com in het leven geroepen. Op deze voorlichtingswebsite worden de regels over transparantie en reclame per kanaal in simpele taal uitgelegd.

Joost Bouhof, bekend van YouTubekanaal JoostSpeeltSpellen, is in ieder geval blij met de nieuwe regels. ,,Voor ons publiek is het heel belangrijk dat wij als influencers transparant zijn over betaalde samenwerkingen. Het aantal influencers en betaalde samenwerkingen neemt al jaren toe en de nieuwe regels helpen om die groei goed te laten verlopen,’’ vertelt hij. ,,De regels passen nu goed bij het huidige landschap en geven influencers volop ruimte om mooie samenwerkingen aan te gaan.”

Volwassen

Naomi van der Louw sluit zich daarbij aan: ,,Het is goed om te zien hoe influencermarketing zich binnen een paar jaar tot een strak gereguleerde industrie heeft ontwikkeld. Dat laat zien hoe volwassen het vakgebied er inmiddels voorstaat.”

