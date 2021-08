In, op of rond je oren: wat is de beste hoofdtelefoon?

We luisteren massaal muziek en podcasts zijn hot. Maar hoe bescherm je je oren het beste tijdens een luistersessie waarbij je niemand wil storen? Welke modellen van hoofdtelefoons zijn vriendelijk voor je gehoor? En kies je dan voor oordopjes of voor de klassieke koptelefoon?

Er zijn drie categorieën in de afdeling ‘ongestuurd naar muziek luisteren’: in-ears, on-ears en over-ears. Alle drie de soorten maakten ondertussen de overstap naar draadloze versies. Over de draad hoeven we het dus niet meer te hebben. De kwaliteit van het geluid is vooral afhankelijk van de prijs die je betaalt, meer dan van het type hoofdtelefoon.

De voorkeur voor een bepaalde categorie is ook heel persoonlijk. Het gaat er vaak om wat je zelf het comfortabelst vindt. Toch hebben ze elk hun specifieke kenmerken, troeven en nadelen. Een overzicht.

1. In-ears

Kenmerken:

In het straatbeeld spot je vandaag vooral de in-ears of oordopjes. Daar zitten de draadloze witte AirPods Pro van Apple vaak tussen. De meeste in-ears passen precies in de opening van je gehoorkanaal, anderen hebben een stukje dat rond de achterkant van je oren aansluit.

De één vindt in-ears heel comfortabel, terwijl de ander ze niet kan verdragen of zelfs pijnlijk vindt aanvoelen. Behoor je tot die tweede categorie, overweeg dan in-ears met foam of ear-tips in plaats van hard plastic of silicone. Of je kunt kiezen voor draadloze doppen die niet zo diep je oren in gaan, zoals Apples gewone AirPods-reeks.

Voordelen:

- In-ears zijn heel klein en dus uiterst draagbaar. Sommige modellen komen zelfs met een handig reistasje. Je bergt ze moeiteloos op in je broekzak.

- In-ears zijn de beste optie om te sporten. De meeste exemplaren blijven heel goed zitten en je hebt geen hinder van lederen koptelefoons die helemaal bezweet raken tijdens een jogsessie.



Nadelen:

- In-ears zijn niet zo ideaal om uren aan één stuk mee naar muziek te luisteren.

- In tegenstelling tot hoofdtelefoons waar je oren helemaal in verdwijnen, ontsnapt er deels wat geluid en zetten luisteraars daarom hun muziek wat luider om omgevingsgeluiden weg te filteren. Dat kan tot gehoorschade leiden. Het valt dus te overwegen om exemplaren te kopen die aangeven hoe luid je de muziek mag zetten zonder risico te lopen.

Onze keuze: Huawei Freebuds 4i Ceramic White

De Huawei FreeBuds 4i zijn betaalbare draadloze in-ears met Active Noise Cancellation. De batterij gaat een knappe 10 uur mee en ook de geluidskwaliteit zit meer dan snor gelet op de prijs-kwaliteitverhouding.

Volledig scherm Huawei Freebuds 4i Ceramic White © Hardware.info

2. Over-ears

Kenmerken:

De traditionele hoofdtelefoon is de favoriet van de fervente muziekfanaat, omdat ze een vol geluid geven dat rond de oren aansluit. Ze zijn groot en log en dienen dus vooral om thuis of op het werk te dragen.

Voordelen:

- Comfortabele, zacht aanvoelende over-ears geven zonder twijfel het beste gevoel om uren naar muziek te luisteren, zonder je zorgen te moeten maken over pijnlijke oren. Zoek dus zeker naar een exemplaar met zachte oorschelpen – die je niet doen zweten - en een zachte hoofdband.

- High-end over-ear headphones kunnen globaal genomen het hoogste aantal frequenties aan, van zachte muziek tot diepe bas.

- Omdat ze rond je hele oor zitten, blijft de muziek mooi binnen je gehoorkanaal. De beste hoofdtelefoons ter wereld, met de beste geluidskwaliteit zijn en blijven de over-ears.

Nadelen:

- De draagbaarheid is een nadeel dat veel minder leeft bij onze andere twee categorieën.

- Bepaalde exemplaren worden binnenin vrij warm en doen je nogal snel zweten, zeker tijdens een work-out.

- Over-ears zijn gemiddeld duurder dan in-ears en on-ears.

Onze keuze: SteelSeries Arctis 7 2019 Edition Black

Deze over-ears kwam in 2019 als beste uit de test op het vlak van geluidskwaliteit. De headset komt met microfoon en software, voor een ideale game-ervaring.

Volledig scherm SteelSeries Arctis 7 2019 Edition Black © Hardware.info

3. On-ears

Kenmerken:



Deze hoofdtelefoon plant zich rechtstreeks op je oren. On-ears vormen een fijne balans tussen de draagbaarheid van in-ears en het volle geluid van (de meeste) over-ears.

Voordelen:

- De oorschelpen zijn kleiner dan die van over-ears en bij veel modellen kun je ze opplooien voor gemakkelijk transport.

- On-ears worden niet zo warm binnenin als over-ears, en ze zitten niet helemaal in je oorkanaal zoals in-ears.

Nadelen:

- On-ears kunnen soms pijn doen als je ietwat gevoelige oren hebt. Ze zorgen voor een voortdurend contact met je oren.

- Er gaat wat meer geluid verloren dan bij de over-ears.

Onze keuze: AKG Y500 Wireless Pink

Deze hoofdtelefoon koppelt stijl aan technisch vernuft. De Y500 pauzeert en hervat automatisch je muziek zodra je de koptelefoon af- of opzet. De Y500 wordt gekenmerkt door aluminium, een soft-touch hoofdband en oorschelpen van memory-foam. Hij is daarmee zowel comfortabel als duurzaam.

Volledig scherm AKG Y500 Wireless Pink © Hardware.info

