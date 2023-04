In één klap al je spaargeld kwijt door oplichters, het overkomt steeds meer mensen: ‘Zijn heel moeilijke telefoontjes’

Wat zijn de gevaren van AI? ‘Het is wachten op het eerste grote ongeluk’

Chattende robots worden in zo’n rap tempo slimmer dat ze een gevaar kunnen worden voor mensen. Ruim duizend vooraanstaande wetenschappers drongen deze week aan om experimenten hiermee tijdelijk te stoppen. Een oproep die ook in Nederland wordt omarmd. ,,De wereld wordt nu gebruikt als laboratorium. Dat doen we ook niet met medicijnen.’’