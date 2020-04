Idee Tim Hofman leidt tot streamingplatform voor thuiszitters

Review Huawei P40 Pro: Een smartphone is meer dan een camera

19 april Het verhaal van de Huawei P40 Pro is best tragisch. Het legt bloot waar we voorheen zelden bij stilstonden. Vaak is een Android-smartphone namelijk een combinatie van met name Aziatische en Amerikaanse inspanningen, als we het heel globaal zeggen. Dit toestel laat zien dat beide kanten belangrijk zijn. Een kijkje op het nieuwe toptoestel van Huawei.