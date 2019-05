Huawei-topman lacht om Trump: ‘Als hij me belt, neem ik misschien niet eens op’

Het Chinese telecombedrijf is ongewild een belangrijke speler geworden in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Toen Trump recent aangaf dat Huawei misschien betrokken kan worden bij een nieuw handelsverdrag tussen de twee wereldmachten, schoot dat bij Zhengfei in het verkeerde keelgat. „Dit is een grote grap, op welke manier zijn wij betrokken bij de handel tussen China en de VS?’’



De topman steekt zijn mening over Trump, die hij eerder nog ‘een geweldige president’ noemde, niet onder stoelen of banken. „Ik zie zijn tweets en ik vind ze lachwekkend, want ze zijn tegenstrijdig.’’ Zhengfei weet zelfs niet of hij nog wil spreken met de Amerikaanse president. „Als hij me belt, neem ik misschien niet eens op. En als ik hem negeer, met wie kan hij dan onderhandelen?’’



Het afgelopen jaar groeide de angst dat Huawei kan meekijken via achterdeurtjes, bijvoorbeeld in apparatuur voor snel mobiel internet. De Verenigde Staten beschuldigen Huawei van spionage in samenwerking met de Chinese staat, al is daarvoor geen openbaar bewijs.