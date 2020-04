Huawei P40 Pro: Een smartphone is meer dan een camera

ReviewHet verhaal van de Huawei P40 Pro is best tragisch. Het legt bloot waar we voorheen zelden bij stilstonden. Vaak is een Android-smartphone namelijk een combinatie van met name Aziatische en Amerikaanse inspanningen, als we het heel globaal zeggen. Dit toestel laat zien dat beide kanten belangrijk zijn. Een kijkje op het nieuwe toptoestel van Huawei.

We kunnen hier natuurlijk stellen dat je prima om het gebrek aan Google-diensten heen kunt werken. We zouden dan stoer kunnen zeggen dat we allerlei alternatieve apps hebben gevonden voor wat Google biedt en andere diensten dan maar in de browser openen. En dan zouden we niet eens liegen; het kan allemaal, afhankelijk van je voorkeuren. Ideaal is echter anders, zeker voor de gemiddelde smartphonegebruiker, maar ook als je een nerd in hart en nieren bent en niet zit te wachten op allerlei omwegen.

(Lees verder onder de afbeelding)

Volledig scherm Huawei P40 Pro © Tweakers

Als je al ‘ontgoogelt’ bent, of een drijfveer hebt om te gaan ontgoogelen, is het natuurlijk een ander verhaal. Dan ben je eerder bereid om de tijd te investeren om de P40 Pro in te richten zoals jij dat wilt, en dan nog zul je tegen dingen aanlopen. Voor de meesten zal gelden dat dit een te dure smartphone is om moeilijk te moeten doen. Daarmee is het een nicheproduct geworden en dat is jammer, omdat het wel een fijne telefoon is.

Om die reden hebben we besloten de P40 Pro ook geen cijfer te geven. Want geef je hem dan een dikke onvoldoende omdat hij voor weinig mensen geschikt is? Of negeer je bijvoorbeeld het gebrek aan Google-diensten, waardoor het beeld ontstaat dat het een aanrader is?

Geweldige camera

Volledig scherm Huawei P40 Pro © Tweakers Zo is de camera ronduit geweldig. Huawei heeft weer een stap vooruit kunnen zetten, waarbij de grootste verbeteringen te vinden zijn in de ultragroothoekcamera, de nachtfotografie met de primaire camera en de kleurgetrouwe foto’s die de P40 Pro produceert. Ook de frontcamera mag er wezen. Het zou ons niet verbazen als de P40 Pro, net als de P30 Pro vorig jaar, onze smartphonefotografietest zou winnen.

Andere sterke punten van de P40 Pro zijn het snelle bedrade 40W-laden en draadloos met 27W, de veilige en razendsnelle ontgrendeling met gezichtsherkenning, en de vingerafdrukscanner onder het scherm. Ook is dit een supersnel toestel dat een zeer vloeiende Android-ervaring biedt. Daarbij helpt de 90Hz-verversingssnelheid.

Roet in 't eten

Toch is het juist dat scherm dat roet in het eten gooit, ondanks dat het oledscherm er weer prachtig uitziet. Er zit geen Gorilla Glass van Corning op de Huawei P40 Pro, en daardoor krast en breekt het scherm vermoedelijk gemakkelijker. Daarnaast lijkt het er sterk op dat de accuduur te lijden heeft onder het nieuwe scherm, dat ook een hogere maximale resolutie heeft dan zijn voorganger. De accuduur was een sterke troef van de P30 Pro, maar hoewel de P40 Pro bij ons gemakkelijk een dag meegaat, is achteruitgang natuurlijk jammer.

Volledig scherm Huawei P40 Pro © Tweakers Wellicht heeft Huawei er daarom ook voor gekozen om de maximale helderheid in te perken. Het scherm is namelijk net wat minder goed af te lezen dan bij de P30 Pro. Daarnaast haalt de geluidskwaliteit van de enkele luidspreker het niet bij de concurrentie en is de haptische feedback minder goed.