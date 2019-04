Huawei mag (een beetje) helpen bij aanleg Brits 5G-netwerk

Dat heeft de Britse premier Theresa May besloten als hoofd van de Britse Nationale Veiligheidsraad, zo meldt The Telegraph. Er is geen volledig vertrouwen in de Chinese telecomgigant. Er liggen verdenkingen dat het bedrijf samenwerkt met de Chinese overheid. Huawei zelf ontkent de aantijgingen.

Minder belangrijke onderdelen

Het Chinese bedrijf mag dus wel andere, minder belangrijke delen van het netwerk bouwen en leveren, zoals antennes. Ook krijgt Huawei toestemming om bepaalde 5G-technologie te verkopen aan telecombedrijven in het Verenigd Koninkrijk.

Huawei wordt, samen met Nokia en Ericsson, gezien als koploper in de 5G-markt. Daarnaast is de Chinese aanbieder veel goedkoper dan de Europese concurrenten.

Spionage

Door toch op genoemde vlakken samen te werken met Huawei negeert May de zorgen van verschillende Britse ministeries. Ook de VS waarschuwt andere landen dat Huawei erg nauw samenwerkt met de Chinese overheid. Zo zijn er zorgen dat gegevens van gebruikers van het 5G-netwerk bespioneerd worden door China. De VS zien het liefst dat het Groot-Brittannië niet samenwerkt met de Chinese telecomfabrikant.

Nederland

Ook in Nederland is er een discussie over het aanleggen van het 5G-netwerk en de eventuele betrokkenheid van Huawei hierbij. Onlangs werd bekend dat Chinese spionnen op grote schaal bedrijfsgeheimen hebben gestolen bij de Nederlandse chipmaker ASML. Tweede Kamerleden vroegen zich hierna hardop af of een supersnel 5G-netwerk wel veilig is in handen van een Chinese tech-gigant.