Houseparty is het spuugzat: 1 miljoen dollar voor bewijs van 'lastercampagne’

De in coronatijden populaire videochatapp Houseparty looft naar eigen zeggen een bedrag van één miljoen dollar (ruim 910.000 euro) uit aan de persoon die kan aantonen dat er een ‘lastercampagne’ is opgezet tegen de app. Epic Games, de eigenaar van Houseparty, wordt op sociale media beschuldigd van het hacken van accounts van Netflix- en Spotify-gebruikers.

Houseparty omschrijft zichzelf als een ‘social video app’. Gebruikers kunnen beeldbellen met acht mensen tegelijk en spelletjes met elkaar spelen. Vooral het gebruiksgemak van de app is opvallend; gebruikers die zien dat twee of meer van hun vrienden aan het videochatten zijn, kunnen meteen in het gesprek springen.



Volgens verschillende Britse tabloids, waaronder The Sun en Mirror Online, beweren veel gebruikers van Houseparty dat ze door de app gehackt zijn. Ze waarschuwen op Twitter en Facebook dat hun telefoons werden overgenomen nadat ze Houseparty hadden geïnstalleerd. Vervolgens zouden bankrekeningen zijn ingezien en zou voor sommigen de toegang tot Netflix en Spotify zijn ontzegd.

Ontkenning

Houseparty, sinds vorig jaar in handen van Epic Games, de maker van de game Fortnite, ontkent na onderzoek alle aantijgingen. ‘Alle accounts zijn veilig. Onze dienst is veilig, is nooit gesaboteerd en verzamelt geen wachtwoorden voor andere sites’, laat een woordvoerder op Twitter weten. Het is niet duidelijk waar de klachten dan vandaan komen. De kans bestaat dat gedupeerden dezelfde wachtwoorden voor meerdere diensten gebruiken. ‘Als algemene regel stellen we voor dat alle gebruikers unieke wachtwoorden kiezen bij het aanmaken van online accounts op elk platform’, aldus Houseparty.

Houseparty geeft geen toegang tot apps van derden zoals Netflix of Spotify, maar vraagt ​​wel om toegang tot contacten van gebruikers op Facebook en Snapchat. In de afgelopen weken heeft de videochatapp er wereldwijd miljoenen gebruikers bij gekregen, hoewel precieze cijfers moeilijk te achterhalen zijn. In Nederland staat Houseparty al ongeveer een week in de top van de downloadranglijsten, zeggen analisten van AppFollow, ongeveer op gelijke hoogte met thuiswerkapps Microsoft Teams, Zoom en Hangouts Meet.