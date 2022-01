Honderden advertenties van oplichters gespot op sites voor sekswerkers: zo is een oplichter te herkennen

Dat blijkt uit recent onderzoek door Pointer, dat keek naar nepaccounts op de websites Kinky en Sexjobs. Daar troffen ze minstens 300 profielen aan waarmee bezoekers worden opgelicht, terwijl in 1200 advertenties teksten staan die al eens eerder in een ander profiel zijn gebruikt.



Met de profielen wordt zogenaamd voor sekswerk geadverteerd. Slachtoffers moeten vooraf betalen, maar vervolgens valt de communicatie stil en kunnen ze de beoogde vrouwen nooit ontmoeten. De politie zou nauwelijks aangiftes ontvangen over deze vorm van oplichting, vermoedelijk omdat slachtoffers zich schamen.

De vrouwen op de nepadvertenties zijn in werkelijkheid meestal niet actief op de sekswerksites. Hun profielen zijn gemaakt met tekst en afbeeldingen afkomstig van andere pornosites en bijvoorbeeld de betaalsite Onlyfans. De eigenaar van Sexjobs en Kinky zegt de nepreclames offline te halen en vraag slachtoffers om toch contact op te nemen. ,,Onze klantenservice is goed bereikbaar en we behandelen alles uiteraard discreet en anoniem.”

Nepprofielen herken je vaak aan de foto’s

Nepprofielen op websites zijn vaak te herkennen aan de profielfoto’s die erbij staan. Dat zijn zelden afbeeldingen van de oplichter, die uiteraard niet herkend wil worden bij zijn of haar praktijken. Vermoed je dat een account nep is, dan kun je dat vaak achterhalen door de foto bij Google Afbeeldingen te uploaden. Dan doe je een zogeheten ‘reverse image search’, waarbij de zoekmachine kijkt of de plaat ook op andere webpagina’s gebruikt is. Zo kun je bijvoorbeeld zien of dezelfde foto bijvoorbeeld eerder op het Instagram-account van heel iemand anders is gedeeld.



Foto’s gemaakt door een computer

Geraffineerde criminelen gebruiken foto’s die door een computeralgoritme zijn gegenereerd. Dat zijn afbeeldingen van niet-echte mensen, die dus nooit eerder online stonden en dus ook niet zijn te verifiëren via Google Afbeeldingen.



Zulke nepfoto’s zijn soms ook te herkennen. Slimme software van bedrijven als Sensity kan dat geautomatiseerd, maar daar moet je vaak voor betalen. Zelf kun je letten op gekke onregelmatigheden zoals watervlekjes in het beeld of kapotte achtergronden. Algoritmes hebben ook moeite met brillen of asymmetrische gezichten, al is het ontbreken daarvan geen garantie: software wordt steeds slimmer. Soms kan je dus simpelweg niet zomaar zien of een foto nep is en moet je het op andere manieren achterhalen.

Kijk ook of profielteksten eerder gebruikt zijn

Bij online profielen op sociale media staat altijd een korte biografietekst. Criminelen hergebruiken dezelfde zinnen vaak in tientallen of zelfs honderden profielen. Kopieer de tekst in een biografie en plak hem in Google tussen dubbele aanhalingstekens. Krijg je pagina’s naar andere accounts met exact dezelfde beschrijving te zien? Dan is de kans groot dat je met een oplichter te maken hebt.



Let op verdachte situaties

Bij de hierboven besproken sekswebsites vroegen de criminelen altijd om vooraf te betalen. Dat soort verzoeken kunnen je er vaak voor waarschuwen dat je met een oplichter te maken hebt. Let online altijd op verdachte situaties waarin je wordt gevraagd geld of privégegevens te delen zonder dat je duidelijke garanties hebt.



Vraag je bovendien altijd af of iets te mooi is om waar te zijn. Zie je een designertas op Marktplaats voor de helft van de reguliere prijs? Dan is de kans groot dat hier een crimineel aan het werk is die je met een buitenkansje probeert te lokken. Aantrekkelijke vrouwen die je uit het niks op Facebook benaderen voor seks zijn ook nagenoeg nooit wat je denkt.

Op handelssites kun je altijd proberen fysiek af te spreken, of bij Marktplaats gebruikmaken van de optie om gelijk over te steken. Een crimineel zal dan snel eieren voor zijn geld kiezen en het bij je opgeven.

