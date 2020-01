Hoe Wilma 10.000 euro kwijtraakte via WhatsApp: ‘Misbruik van moederhart’

Het is 22 oktober als Wilma Hartog (61) wordt gebeld via WhatsApp. In het scherm verschijnt de foto van haar jongste zoon Daniël, die op dat moment in Tanzania verblijft voor een werkopdracht. Als ze wil opnemen, wordt de verbinding echter verbroken. Dat gebeurt nog een paar keer. Daarna volgt een appje: ‘Hoi mam, ik probeer je te bellen maar de verbinding is slecht. Ik heb een ander nummer, want mijn telefoon is per ongeluk in de wasmachine terechtgekomen’. Voor Wilma geen reden tot argwaan; haar zoon kan af en toe wat chaotisch zijn. Ook daaropvolgende berichten, waarin wordt gevraagd om geld over te maken naar klanten, wekken geen achterdocht. ,,Het verhaal was dat hij was vergeten een paar rekeningen te betalen en een stukje lening moest aflossen. Daar was haast bij, maar vanwege de slechte verbinding kon hij zelf geen geld overmaken. Hij zou het snel terugstorten.”