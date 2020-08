Hoe hou ik mijn smartphone opgeruimd en schoon?

'Er is een aantal aspecten belangrijk voor de houdbaarheid van jouw smartphone. Met name updates, geheugen, opslag en ja, ook de fysieke schoonmaak zijn belangrijk. We lopen ze even langs.

Voor de beveiliging van je smartphone is het belangrijk dat je de software tijdig bijwerkt. Nieuwe software kan bovendien verbeterde functies bevatten. Meestal kun je hiervoor in het instellingenmenu van je smartphone een scherm vinden (zie je het niet, zoek dan even op 'update') dat je vertelt of het systeem nog up-to-date is en zo nee, dat je helpt de software bij te werken.