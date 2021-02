Hoe deze ingenieuze monstercomputer de wereld kan veranderen

Hoe kun je een quantumcomputer in een laboratorium bouwen? Het is bijna een duivels dilemma, maar voor Carlo Beenakker is het een bron van energie en inspiratie. Zijn onderzoeksteam aan de Universiteit van Leiden werkt als een denktank voor QuTech, een samenwerkingsverband van de TU Delft en TNO en waaraan ook Microsoft bijdraagt. Zij proberen een quantumcomputer en -internet te ontwikkelen met behulp van quantummechanica. Een belangrijk uitgangspunt van deze uiterst complexe natuurkundige theorie is dat deeltjes tegelijkertijd op twee verschillende plekken kunnen zijn. ,,De quantumcomputer rekent compleet anders dan de computer van nu. Die werkt voor de overdracht van informatie met bits die twee waarden aannemen: 0 of 1. De quantumcomputer werkt met qubits die tegelijkertijd 0 én 1 kunnen zijn’’, legt Been­akker uit.