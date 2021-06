Het EK in 4K: zo kijk je alle wedstrijden op de best mogelijke manier

Het EK voetbal is dit jaar voor het eerst te zien in een haarscherpe 4K-resolutie. Maar wat heb je nodig om deze mooiere beelden ook thuis op jouw televisie te bekijken?

Met de oplopende Oranjekoorts begint de zin in het aankomende Europees Kampioenschap Voetbal met rasse schreden toe te nemen. En als je straks voor de televisie loopt te juichen en te schreeuwen wil je alle wedstrijden natuurlijk wel in de beste kwaliteit zien. Dan is er in principe goed nieuws, want de televisie-uitzendingen van het Nederlands elftal worden dit jaar voor het eerst in fonkelend 4K uitgezonden.

Daar zijn er echter wel een paar randvoorwaarden aan verbonden, zoals de juiste apparatuur en de goede provider met de juiste abonnementsvorm. We zetten op een rij wat je precies nodig hebt.

HD versus 4K

Het klinkt misschien als een open deur van jewelste: je moet over een 4K-televisie beschikken. De meeste moderne televisies van de afgelopen twee tot vier jaar zijn 4K-tv’s die feitelijk vier keer scherpere beelden produceren dan een HD-tv. Die laatste kan een resolutie van 1080p op het beeld toveren, 4K levert vier keer zoveel pixels.

Sommige modellen van voor 2017/ 2018 ondersteunen eveneens 4K resolutie. De eerste 4K-tv's deden namelijk al in 2012 hun intrede in Nederland met modellen van LG en Sony. 4K wordt ook wel benoemd als Ultra HD of UHD. Twijfel je? Raadpleeg de handleiding van je televisie, of zoek de specificaties van je toestel op in Google.

De juiste provider

Een 4K-tv in huis? Mooi, dan is het nu zaak dat jouw provider de juiste is. Zowel KPN als Ziggo geven de wedstrijden van NPO1 in 4K door.

Klanten van KPN hebben daar twee zaken voor nodig: ze moeten tv bij het bedrijf afnemen én ze moeten beschikken over de juiste ontvanger. Daarvoor zijn er twee smaakjes als settopbox: het ZXV 8001-model uit 2016 of de VIP 5202 uit 2019.

Bij Ziggo ligt de lat flink hoger. Hier moet je beschikken over de allernieuwste Mediabox Next. En laat deze box nu alleen beschikbaar zijn voor Ziggo-klanten met het tv-pakket Max, of de samengestelde pakketten Max of Giga. Dat zijn niet geheel toevallig ook direct de duurste abonnementen.

De buren juichen 2 seconden eerder?

Je kunt er ook voor kiezen om wedstrijden te kijken via streaming-apps zoals NPO Start of NLZIET in een lagere resolutie, maar reken dan wel op mogelijke vertraging op de lijn. Hierdoor is de kans aanwezig dat je de buren keihard hoort juichen, waarna jij een paar tellen later pas dat geweldige schot het doel in ziet vliegen.

Wat dat betreft ben je het beste af met de tv-kastjes van je provider. Analoog televisiekijken is nog sneller, maar helaas zelden nog maar een optie. Ziggo stopte eerder dit jaar met het analoge signaal.

