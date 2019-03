Helikoptervlucht over de rode planeet? Volgens NASA is het mogelijk

De dichtheid van de atmosfeer op Mars is ongeveer 1 procent van die op aarde. Om de 1,8 kilo zware helikopter te testen, zouden de onderzoekers het toestel op een hoogte van 30.480 meter moeten laten vliegen, wat verre van praktisch is. NASA koos er daarom voor om de omstandigheden op Mars na te bootsen in de JPL Space Simulator in Pasadena, Californië. In deze simulator vonden op verschillende dagen twee succesvolle testvluchten plaats, zo laat NASA weten op zijn website.