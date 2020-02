Helft Nederlanders vergeet updates of stelt ze uit

Meer dan de helft van de Nederlanders stelt software-updates voor hun slimme apparaten uit of vergeet ze uit te voeren. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat een campagne begint.

Onder de slogan ‘Doe je updates’ worden Nederlanders de komende tijd actief gemaand hun vele mobiele en andere online apparaten sneller te voorzien van veiligheidsupdates. ,,Hoewel mensen weten dat slimme apparaten gehackt kunnen worden, gaan zij te vrijblijvend om met updates”, concludeert Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat.



De bewindsvrouw heeft Panelwizard onderzoek laten verrichten onder ruim 1200 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar met slimme apparaten in huis. Wat blijkt? Meer dan de helft van de Nederlanders stelt noodzakelijke updates uit of vergeet ze simpelweg uit te voeren. De laksheid is geen onwetendheid: acht op de tien eigenaren van slimme apparaten zegt terdege te beseffen dat hun elektronica gehackt kan worden. Slechts één op de zes meent dat internetcriminelen hun apparaten wel links zullen laten liggen.

Van smart-tv's tot babyfoons

Een voorlichtingscampagne is al met al hard nodig, meent Economische Zaken. ,,Ik wil dat mensen zich beter beschermen tegen internetcriminelen”, stelt Keijzer. ,,Behalve dat de campagne oproept om slimme apparaten direct te updaten, geven we daarover tips.” Ze wijst erop dat er in huiskamers snel meer slimme elektronica komt. Bijna driekwart van alle Nederlanders bezit tegenwoordig meerdere slimme met het internet verbonden apparaten, zoals smart tv’s, slimme speakers, thermostaten, babyfoons, wasmachines en printers. Steeds meer Nederlanders kopen bovendien een smart horloge, of rusten hun huis uit met slimme verlichting of beveiligingscamera’s.

Naast voorlichting - de campagne loopt vooral online op websites, ook is er een YouTube-spotje - werkt het kabinet aan strengere regels. In december heeft Keijzer een wetsvoorstel voor een updateplicht naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze updatewet verplicht fabrikanten een bepaalde periode met updates te komen voor hun slimme apparaten. ,,Consumenten moeten weten wat zij van deze apparaten mogen verwachten’’, zei de CDA-bewindsvrouw daar eerder over.

Volledig scherm Een screenshot uit de nieuwe campagne 'doe je updates' van het ministerie van EZK. © Ministerie EZ

Updateplicht

Consumenten zijn blij met de wettelijke updateplicht, blijkt uit het nieuwe onderzoek. Twee derde van de Nederlanders die slimme apparaten gebruikt steunt, is voorstander. Keijzer hoopt dat het wetsvoorstel komend jaar door het parlement kan, zodat de updateplicht in 2021 kan ingaan. ,,We willen dat graag binnen een jaar doen.” De wet is het gevolg van Europese regels waar Nederland zich mede hard voor heeft gemaakt.

Dat updaten belangrijk is blijkt ook uit het groeiende aantal gevallen van cybercrime. Eén op de vijftig Nederlanders werd in 2018 slachtoffer van hackers, bleek vorig jaar uit cijfers van CBS en politie. Computercriminelen logden in op hun e-mail, socialmedia-accounts of op een van hun apparaten. Worden ook andere vormen van cybercrime meegenomen, waarbij mensen zelf handelingen verrichten (foute links aanklikken, nepfacturen of in andere oplichtingstrucs trappen) dan zijn zelfs 1,2 miljoen Nederlanders slachtoffer. De cijfers waren vorig jaar voor het ministerie van Justitie en Veiligheid reden een andere voorlichtingscampagne (‘Eerst checken dan klikken’) te starten.

