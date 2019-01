Hekel aan een lege batterij? Deze tablets gaan langer mee

Tablets beschikken traditioneel over een betere batterijduur dan smartphones. Logisch, want de batterijen zijn om te beginnen vaak krachtiger en er wordt gemiddeld minder tijd op gespendeerd. Aan de andere kant: wie met één gezin om de beurt gebruik wil maken van het apparaat, heeft er liefst ook eentje die het zo lang mogelijk uitzingt. Dit zijn dan de vier beste modellen.

Samsung Galaxy Tab S4 (€587 - 607)

Volledig scherm Samsung Galaxy Tab S4 © Hardware.Info

Samsungs nieuwste high-end tablet is iets dikker geworden. Een groot voordeel daarvan is de accucapaciteit, die met 7300 mAh (mAh = milliampère, de meest gebruikte maatstaf om tablet-, smartphone- en laptop-accu’s te duiden) een stuk hoger is dan de 6000mAh van zijn voorganger, de Tab S3. Het scherm is nu ook wel wat groter en slurpt dus waarschijnlijk meer energie, maar een toestel met deze accuduur kan dat wel goed hebben. Bij het browsen van het web houdt de tablet het 9.5 uur uit. Met een gewicht van 482 gram is de tablet ook nog eens relatief licht.

Apple iPad 2018 (€325 - 399)

Volledig scherm iPad 2018 © Apple

De nieuwste editie van de iPad heeft een accucapaciteit van een indrukwekkende 8827 mAh. Straf, voor een tablet met een schermdoorsnede van 9,7 inch (24,64 centimeter). Bij onafgebroken browsen gaat deze tablet ongeveer negen uur mee. Nadeel aan de iPads is dat het lang kan duren voor ze weer helemaal opgeladen zijn: je mag gerust rekenen op een uur of vier voordat hij helemaal vol is. Met een gewicht van 469 gram is de tablet relatief licht.

Microsoft Surface Go (€549)

Volledig scherm Microsoft Surface Go © Hardware.Info

Microsoft's antwoord op de iPad en eentje die goed werd ontvangen door het publiek. De accu in de Surface Go is niet zo krachtig als die van de andere apparaten in dit overzicht, maar de lichtvoetige hardware compenseert dat een beetje. Zo kom je bij onafgebroken op internet browsen toch nog op een accuduur van iets meer dan zeven uur uit. Bij het apparaat zit ook een toetsenbord. Zo is de Surface Go ook te gebruiken als laptop.

Huawei MediaPad M5 (ongeveer €361)

Volledig scherm Huawei MediaPad M5 © HWI