'Heb ik een fraudeur aan de lijn?' Zo weet je het zeker

Fraudebelletjes hebben vaak maar één doel: het stelen van jouw privégegevens. De beller doet zich voor als bijvoorbeeld een politieagent of werknemer van de belastingdienst, die zogenaamd contact opneemt om te praten over een torenhoge boete. Of je even je geboortedatum, adres en de naam van je favoriete huisdier kunt delen zodat zij kunnen controleren of je het echt bent.

Geef je die informatie, dan wordt deze vervolgens misbruikt om op bijvoorbeeld jouw bank-app of mailaccount in te loggen, waar ze snel hun slag slaan. Die informatie hebben ze namelijk nodig om met de ‘Ik ben mijn wachtwoord vergeten’-knop je wachtwoord te resetten. Je moet dan een geheime vraag beantwoorden, waar zij het antwoord van willen ontfutselen.

Kijk of de beller bij de politie bekend is

Soms kun je een fraudebeller snel achterhalen door het gebruikte telefoonnummer in te vullen op deze speciale site van de politie. Hij wordt dan vergeleken met alle nummers van door hun bekende internetcriminelen. Ook kun je bijvoorbeeld een genoemde website of gebruikt mailadres invullen om te verifiëren.

Bovenstaande is de makkelijkste check om uit te voeren, maar biedt geen uitsluitsel. De pagina is primair bedoeld om criminelen op Marktplaats te ontmaskeren. Bovendien veranderen criminelen soms wel honderden keren van telefoonnummer, om te voorkomen dat het aan jou getoonde nummer alarmbellen doet rinkelen. Blijf dus achterdochtig, zelfs als het nummer niet bij de politie bekend is.

Het kan overigens geen kwaad om het telefoonnummer ook eens te zoeken op Google. Wellicht kom je op sites terecht waar andere slachtoffers hun beklaag doen.

Misschien lijkt je belletje op een grote fraudecampagne

Fraudeurs opereren vaak op grote schaal, wat betekent dat ze duizenden mensen per week op dezelfde manieren proberen op te lichten. Daardoor kunnen ze sneller werken: ze lezen een script op, wachten af of je hapt en gaan snel door als het plan mislukt.

Het betekent dat veel andere mensen wellicht ook jouw verdachte gesprek hebben gevoerd. Vermoed je dat je met een fraudeur te maken had, kijk dan op de website van Fraudehelpdesk of je voorval lijkt op een actieve fraudecampagne. Dat is op dit moment bijvoorbeeld het geval met rondgaande Engelstalige telefoontjes, waarin iemand namens de politie zegt te spreken.

Wees extra achterdochtig bij buitenlandse belletjes

Fraudetelefoontjes worden op internationale schaal gepleegd, en in andere landen kunnen ze soms sneller een nieuw telefoonnummer krijgen dan in Nederland. De kans is daarom groot dat een fraudeur die je belt een buitenlands nummer gebruikt.

Wees daarom extra voorzichtig met binnenkomende gesprekken uit bijvoorbeeld Australië, Canada of Spanje. Verwacht je geen belletjes buiten Nederland? Neem dan niet op - bij spoed zal een niet-fraudeur vast wel e-mailen of je voicemail inspreken.

Bij twijfel over fraude ophangen

Weet je ondanks bovenstaande tips niet zeker of iemand een fraudeur is? Wees voorzichtig en geef geen privégegevens. Als die toch nodig zijn, kun je de beller vragen een verzoek per post of e-mail te sturen. Vervolgens kun je het verzendadres of mailadres verifiëren.

Voel je ook niet verplicht om te blijven bellen. Vermoed je dat er sprake is van fraude, hang de telefoon op. Zolang je geen data hebt gedeeld, ben je dan veilig.

Al eens een fraudeur aan de lijn gehad? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: