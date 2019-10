Handelsoorlog tussen de VS en China wordt voelbaar in de portemonnee

,,De handelsoorlog treft iedereen'', zegt Lou Schreurs, de Nederlandse topman bij audiogigant Harman die zijn uitvalsbasis heeft in Shenzhen. ,,Maar de elektronica-industrie in het bijzonder. We moeten sinds 1 september op verschillende elektronicaproducten de helft meer toeslag betalen, en we weten niet wanneer het eindigt.‘’



Als de VS en China de komende weken wederom geen water bij de wijn doen, dreigt op 15 december een volgende verhoging die opnieuw elektronica zoals smartphones zal treffen. ,,En wij moeten die extra kosten doorberekenen aan de consument'', zegt Schreurs.