Hackpoging Zutphen: de digitale deur stond wijd open bij hónderden bedrijven, instellingen en gemeentes

Doordat er vrijdag een code het internet op werd geslingerd om in te breken op de toegangsportalen van Citrix hebben hackers het hele weekend hun gang kunnen gaan op netwerken van overheidsorganen, instellingen en bedrijven. Via Citrix kan je op afstand via je laptop, mobiele telefoon of tablet inloggen op een netwerk. De helft van de gemeenten in Nederland gebruikt Citrix voor ambtenaren. Tweakers concludeerde maandag al dat er in Nederland 713 kwetsbare netwerken staan.