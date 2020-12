Hackers gijzelen gemeentelijke administratie en eisen 750 duizend euro

Welk scherm past het best bij jouw nieuwe Xbox of Playstati­on?

26 november Na maanden van previews en aankondigingen is het inmiddels zover. Met het verschijnen van de Xbox Series X, Xbox Series S en PlayStation 5 is de nieuwe consolegeneratie een feit. Om daarvan optimaal te kunnen genieten, kun je maar beter een goed scherm in huis hebben. We vergeleken twee populaire schermen.