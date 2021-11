Hacker had met simpel wachtwoord toegang tot data van 25 miljoen reizigers Transavia

Het kostte de crimineel weinig moeite op het netwerk van Transavia te komen en daar uitgebreid in gegevens te neuzen. Via een eenvoudig te raden wachtwoord - uit de categorie ‘123456' en ‘Welkom’ - verkreeg hij toegang tot het bedrijf. Daarnaast hoefde de hacker bij twee bedrijfsaccounts geen extra beveiligingscode in te voeren. En eenmaal ingelogd kwam hij te eenvoudig op veel verschillende systemen. Dat meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Die spreekt van een ‘zeer ernstig’ datalek.