Grote storing legt Facebook, Instagram én WhatsApp plat

De storing is een wereldwijd probleem. De storing begon tussen 17.30 en 17.45 uur. Inmiddels zijn er bij de storingsdienst al zo'n 136.000 meldingen over Whatsapp, 29.000 over Instagram en 27.000 over Facebook binnengekomen uit Nederland. Hoe lang de storing gaat duren is niet bekend. ,,We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen problemen hebben met de toegang tot de Facebook-app. We werken eraan om alles zo snel mogelijk weer normaal te maken en bieden onze excuses aan voor het ongemak", aldus Facebook.