Grote internationale mediawebsites en site Britse overheid plat: oorzaak nog onbekend

Veel grote internationale mediawebsites liggen momenteel plat. Wat de oorzaak van het probleem is, is nog niet precies duidelijk.

Delen per e-mail

Het probleem lijkt veroorzaakt te zijn door een groot CDN-probleem. Een Content Delivery Network (CDN) is een netwerk van servers verspreid over verschillende datacenters in de wereld. Hierdoor kunnen websites hun inhoud sneller aanbieden.

De Amerikaanse aanbieder van CDN-netwerken, Fastly, zegt te kampen met een storing. Het bedrijf onderzoekt wat daarvan de oorzaak is.

Zeldzame storing

Maar een kleine hoeveelheid CDN-netwerken is in staat om de websites van grote sites zoals BBC bij te houden. Storingen zijn over het algemeen zeldzaam, maar als ze zich voordoen, hebben ze verstrekkende gevolgen.

Websites die momenteel problemen ondervinden, zijn onder meer Amazon, BBC , Reddit, Spotify en The New York Times. Sommige websites zijn volledig niet beschikbaar, terwijl andere problemen hebben met het laden van items zoals lettertypen of afbeeldingen. Niet alleen Engelstalige websites liggen eruit. Ook het Franse Le Monde en Israëlische Haaretz ondervinden problemen.