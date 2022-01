Grote games op komst: dit zijn de knallers van 2022

Hoewel januari meestal een rustige gamemaand is, hoeven we niet lang te wachten op de eerste klapper. Pokémon Legends: Arceus is de allereerste grote Pokémon-game die plaatsvindt in een vrij te verkennen wereld, en is vanaf 28 januari te koop voor de Nintendo Switch.

Het spel volgt in de voetsporen van het zeer populaire Legend of Zelda: Breath of the Wild, dat je ook in een grote, open wereld op onderzoek uit liet gaan. De opzet is verder zoals we die kennen van Pokémon: je speelt een jonge trainer die met zijn starter-monstertje de wereld in trekt om naam te maken. Onderweg vang je meer monsters om mee te kunnen vechten. Nieuw is verder dat je achter elkaar meerdere aanvallen kan uitvoeren; je hoeft niet altijd meer op een zet van je vijand te wachten.

Horizon Forbidden West: Neerlands trots

Een paar weken later volgt Horizon Forbidden West, op 18 februari. Deze PlayStation 4- en 5-game is een opvolger van Horizon Zero Dawn, en gemaakt door de Nederlandse blockbusterstudio Guerrilla Games. Net als in de voorganger duik je in een wereld vol robotdino's.

Een oudere Aloy trekt richting de westkust van de Verenigde Staten met sommige van haar vrienden. Daar ontdekt ze een vreemde rode plaag die al het leven op aarde dreigt te vernietigen. Het nieuwe deel lijkt veel op het oude, maar biedt nu de mogelijkheid om te klimmen, te zwemmen, en met een zweefvlieger de veel grotere wereld te verkennen.

Elden Ring: gemaakt met schrijver Game of Thrones

Gameregisseur Hidetaka Miyazaki staat bekend om zijn lastige Dark Souls-games. Elden Ring, een samenwerking met Game of Thrones-auteur George R. R. Martin, is zijn nieuwste aanvulling in een genre dat hij zelf groot maakte.

Martin hielp bij het ontwikkelen van de wereld en het verhaal. In de trailers zien we niks dat ver afstaat van de duistere, melancholische sfeer en moeizame gevechten waar Miyazaki om bekend staat – fans van zijn werk hebben genoeg reden om naar Elden Ring uit te kijken. Het spel wordt op 25 februari verwacht op alle grote spelcomputers.

God of War Ragnarök

Fans van een andere grote PlayStation-hit wachten ook alweer een paar jaar op een nieuw deel. God of War volgt oorlogsgod Kratos, die na zijn jaren in het Griekse godenrijk nu in het verre noorden is aanbeland. Zijn zoon Atreus voegt zich wederom bij hem voor de game Ragnarök.

Een harde datum is nog niet bekend voor deze hack-and-slash-game, maar hij staat met potlood voor 2022 ingepland. Volgens een lek van een Twitteraccount dat veranderingen in de PlayStation-database bijhoudt, mikt PlayStation op 30 september van dit jaar. Niks is echter zeker.

Fallout- en Skyrim-opvolger Starfield

Gamemaker Bethesda, bekend van de Fallout-reeks, vertrekt van de post-apocalyptische aarde naar de ruimte. Het rollenspel Starfield wil de vrije keuzes en grote wereld van The Elder Scrolls V: Skyrim overtreffen. Toch blijft Starfield wel op één manier met beide benen op de grond: alle technologie in het spel is gebaseerd op wat NASA vandaag de dag gebruikt, alleen doorontwikkeld naar het jaar 2310.

Bethesda hield veel dingen lang geheim over Starfield, en waarschijnlijk zullen we pas in de zomer echte beelden van deze scifi-reus te zien krijgen. Wat we wel weten is dat verkenning centraal zal staan. Een datum ligt in ieder geval vast – 11 november 2022. En dat is beloofd, aldus studiohoofd Todd Howard.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild deel 2

De game Legend of Zelda: Breath of the Wild was in 2017 een openbaring voor gamers. De klassieke gameheld Link zat niet meer vast in afgebakende levels, maar kon zelf vrijelijk de wereld van Hyrule verkennen. Sindsdien wacht iedereen op een vervolg.

Dat moet dit jaar komen, zegt Nintendo, al prikte de Japanse gamemaker nog geen datum voor de game. Het spel vervolgt in ieder geval het verhaal uit het eerste deel. De makers haalden inspiratie uit een aparte hoek: de hyperrealistische cowboygame Red Dead Redemption 2. Wat voor inspiratie dat precies is, weten we nog niet – wat uit de trailer wel blijkt is dat Link ditmaal een duisterder avontuur tegemoet kan zien.