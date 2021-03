Groot gat in beveiliging Microsoft, ruim 1200 servers in Nederland besmet

Jay-Z strijkt bijna 300 miljoen op met verkoop streaming­dienst

4 maart De Amerikaanse rapper en ondernemer Jay-Z heeft een flinke financiële klapper gemaakt met de verkoop van het grootste deel van Tidal, zijn streamingdienst voor muziek. Hij verkoopt het bedrijf aan Square, eigendom van Twitter-topman Jack Dorsey. Legde Jay-Z in 2015 nog 56 miljoen dollar voor Tidal neer (ruim 46 miljoen euro), nu krijgt hij er 297 miljoen dollar in cash en aandelen in Square voor terug (ruim 246 miljoen euro).