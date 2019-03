Google verwijdert app van kerk die ‘homogenezing’ uitvoert

Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios . De beruchte en onbewezen conversietherapie in de app - ontwikkeld door de Amerikaanse Living Hope Ministries-kerk - was een doorn in het oog van meerdere homo-organisaties. Zo verwijderden Apple, Microsoft en Amazon eerder al apps na een petitie van belangenorganisatie Truth Wins out.

Google deed dat nog niet, omdat het voor de techgigant onduidelijk was of er daadwerkelijk conversietherapie werd aangeboden. Het bedrijf ging nu wel tot actie over, nadat The Human Rights Campaign Google verwijderde van een lijst met LHBTI-vriendelijke bedrijven. ,,Na gesprekken met belangenorganisaties en het onderzoeken van onze eigen richtlijnen hebben we besloten om de app te verwijderen van de Play Store.’’