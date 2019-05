Google schonk gratis reclametegoed aan omstreden anti-abortusgroep

Google heeft voor 150.000 dollar aan reclametegoeden gratis weggegeven aan een omstreden groep die de schijn wekt abortussen aan te bieden, maar in werkelijkheid vrouwen daarvan juist probeert te weerhouden. Dit gebeurde al jaren geleden, maar de techgigant heeft nog altijd geen maatregelen getroffen. Dat meldt The Guardian vandaag.

The Obria Group heeft een netwerk van klinieken in Amerika en wordt gefinancierd door katholieke organisaties. In 2011 ontving de groep 32.000 dollar van Google om reclame mee te maken en in 2015 kreeg Obria nog eens een advertentiesubsidie van 120.000 dollar.

Deze subsidies van Google zijn bedoeld om non-profitorganisaties over de hele wereld te ondersteunen en hun bereik te vergroten. Google schenkt daartoe advertentietegoeden, die op kunnen lopen tot 10.000 dollar per maand, die non-profitorganisaties kunnen besteden aan zogenaamde ‘Google Ads’: advertenties die gebruikers van Google tegen kunnen komen naast de resultaten van een zoekopdracht.



Op de tweede subsidie aan Obria kwam toentertijd al hevige kritiek, omdat een groep die strijdt voor vrije keuze voor vrouwen ontdekte dat de groep misleidende advertenties voor zijn klinieken gebruikte. De groep lijkt abortussen en andere medische diensten aan te bieden, maar geeft in werkelijkheid advies en informatie die gericht is op alternatieven voor abortus.

Subsidies voor beide kanten

Ondanks de kritiek bleef Google achter de subsidies staan. Google zei advertentiesubsidies beschikbaar te stellen aan ‘een diverse groep die veel verschillende opvattingen en verschillende doelen heeft’. Hierdoor gaat zowel geld naar instanties die abortussen aanbieden als naar instanties die abortus afraden.



Volgens Google moeten alle instanties die subsidies ontvangen zich enkel aan haar beleid rondom dergelijke subsidies houden. In dat beleid worden onjuiste voorstellingen in advertenties echter verboden, net als advertenties die ‘gebruikers willen misleiden door relevante informatie uit te sluiten of misleidende informatie over producten, services of bedrijven te geven’.

Het beleid rondom deze subsidies lijkt dus in strijd te zijn met de handelswijze van Obria. In 2014 gaf Google al aan dit probleem en soortgelijke kwesties onder de loep te nemen, maar nu blijkt dat er nog steeds geen maatregelen zijn getroffen en dat dergelijke misleidende reclames er nog steeds zijn. Het is nog onduidelijk of Google van plan is hier iets aan te doen.