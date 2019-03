Google Plus stopt op 2 april: zo download je jouw data

Zo sla je jouw Google + gegevens op.

1. Ga naar de download je gegevens pagina. Mogelijk moet je hier inloggen.

2. Om gegevens van Google+ te downloaden, zorg dat ‘Google+ Stream’ is geselecteerd. Klik dan op ‘All Google+ Stream data included’ en zorg dat the optie ‘Photos’ is geselecteerd.

3. Klik op volgende stap.

4. Kies hier een bestandstype. Kies daarna hoe je de bestanden wilt ontvangen (bijvoorbeeld via je e-mail, Google Drive of Dropbox)

5. Klik dan op ‘Create archive’.



Let op: het kan enkele minuten tot dagen duren voordat je archief beschikbaar is. Begin daarom vóór 31 maart met het downloaden van je gegevens.