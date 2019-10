Google kondigt grote doorbraak in computerkracht aan

De wereld lijkt klaar voor de vouwbare telefoon: is de smartphone dat ook?

18:17 Het is een tijdje geleden sinds de the next big thing werd aangekondigd: de opvouwbare telefoon. Inmiddels verschijnt de allereerste - na meerdere vertragingen - bijna op de markt: De Galaxy Fold. Voordat we onze bevindingen bekendmaken in de recensie, neemt smartphone-expert en Tweakers-redacteur Arnoud Wokke een kijkje in het bestaansrecht van de opvouwbare telefoon.