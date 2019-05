Google heeft niet bezuinigd op de camera van deze middenklasse-telefoon

Plastic achterkant

Wat velen als een voordeel zullen zien is dat de middenklasse-modellen 3a en 3a XL nog een ouderwetse ingang voor je koptelefoon hebben. Deze ontbreekt op de duurdere Pixel-variant. Daar ben je al aangewezen op een bluetooth-koptelefoon of eentje met een USB-C-plug.

Uitstekende foto's

Qua snelheid is het nog moeilijk bepalen wat de prestaties zijn van de Pixel 3a en de Pixel 3a XL. De telefoons op de I/O-conferentie in het Californische Mountain View zijn namelijk voor de presentatie helemaal leeggemaakt. Met maar een paar apps geïnstalleerd komen ze al wel vloeiend en snel over.

Snelle updates

Wie al aan het twijfelen was over een Pixel-telefoon, maar moeite had met de prijs, of een Android One-telefoon overweegt, maar snellere updates en betere camerakwaliteit wil, zal blij worden van deze middenklasse-Pixels. Het is Google op het eerste gezicht namelijk gelukt redelijk wat van de prijs af te snoepen ten opzichte van de duurdere Pixels zonder dat de gebruikservaring daar enorm onder te lijden heeft. Officieel wordt de Pixel niet uitgebracht in Nederland, maar webshops zullen de telefoons wel importeren, net als de Pixel.