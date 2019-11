Google en Facebook volgen naar welke porno je kijkt (ook als je incognito surft)

Volgens de studie bleken ook bezoekers die ‘incognito’ surften via een speciale functie niet veilig voor de trackers. Want hoewel hun bezoekjes aan pornosites niet werden opgeslagen in de geschiedenis van hun computer, werden hun gegevens wel degelijk doorgegeven aan derden.



En er was nog meer. Amper 17 procent van de pornosites was gecodeerd, waardoor ze van gebruikers een eenvoudig doelwit maakten voor potentiële hackers.



,,Het lekken van gevoelige gegevens van internetgebruikers zou een gigantische rode vlag moeten zijn”, aldus onderzoekster Elena Maris in de krant The New York Times. Want zelfs de meeste elementaire gegevens van een bezoek aan een pornosite – zoals waar je precies naar surft – is extreem persoonlijk, denk maar aan seksuele oriëntatie en voorkeuren.



,,Het beschermen van de gegevens van surfers is cruciaal voor hun veiligheid”, aldus Maris. ,,Wat we gezien hebben, doet vermoeden dat deze websites daar niet altijd even doordacht mee omgaan.”