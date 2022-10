Google breekt Nederlandse smartphone-markt open, gaat hier nu ook Pixel-telefoons verkopen

De nieuwste Pixel-telefoons van zoekgigant Google gaan ook in Nederland op de markt verschijnen. Het is het voor het eerst dat Google de smartphones hier aanbiedt sinds de introductie van het eerste model in 2016.

Al jarenlang liggen de Pixel-telefoons van Google in een Nederlands pakhuis, zonder dat ze in Nederland werden verkocht. Die exemplaren waren namelijk bedoeld voor klanten in Duitsland, waar de Pixels wel gewoon verkocht werden.

Het was volgens Google Pixel-baas Nanda Ramachandran niet een simpele kwestie van die telefoons ook naar Nederlandse klanten sturen. ,,We moesten nog een heel distributienetwerk uitrollen, met bijvoorbeeld klantenservice.”

Nu denkt Ramachandran eindelijk klaar te zijn om de Nederlandse markt te betreden. Daarnaast worden de smartphones ook aangeboden in Zweden, Denemarken en Noorwegen, naast de landen waar Pixels al langer worden verkocht. In België worden de Pixels nog niet geïntroduceerd, maar de topman is vrij zeker dat Belgen ,,niet héél veel langer meer hoeven te wachten”.

Zelfde ontwerp, nieuwe specs

De Pixel 7 en 7 Pro lijken qua ontwerp op de telefoons van afgelopen jaar. Achterop de smartphone zit een lange balk waar de camera’s in verwerkt zitten. Bij de gewone Pixel 7 zijn dat twee lenzen, terwijl de Pixel 7 Pro er drie krijgt. Allemaal gebruiken een camerasensor van 50 megapixel.

In het toestel zit de Tensor G2, een processor die Google zelf heeft ontworpen. Dat is volgens het zoekbedrijf nodig, omdat op die manier foto’s gemaakt door de camera’s precies zoals bedoeld verwerkt kunnen worden.

Allerlei software-trucs

Op die manier biedt de camera allerlei trucs. Zo kun je onscherpe foto’s achteraf scherp maken, en worden nachtfoto’s nu sneller vastgelegd. Net als bij eerdere Pixel-telefoons kun je ook objecten met een druk op de knop uit het beeld snijden, zodat bijvoorbeeld een ongewenste voorbijganger weggehaald kan worden.

De Pixels moeten het al langer hebben van handigheidjes in de software. De telefoons laten bijvoorbeeld altijd op het beginscherm zien wat voor muziek er in je omgeving wordt afgespeeld, en alle audio afgespeeld op de telefoon kan live worden ondertiteld. Ramachandran benadrukt wel dat functies zoals live-ondertiteling en het automatisch uitschrijven van audio nog niet in het Nederlands zullen werken.

Pixels vanaf 459 euro

De Pixel 7 gaat in Nederland voor 649 euro over de toonbank. Wie liever een Pro-model heeft, betaalt hier 899 euro voor.

Naast de Pixel 7 en 7 Pro gaat Google in Nederland ook de Pixel 6a verkopen. Deze smartphone werd in de zomer al in andere landen uitgebracht. De 6a heeft een oudere processor, maar is met een prijskaart van 459 euro ook een stuk goedkoper.

Wel oordopjes, geen horloge

Google gaat in Nederland ook zijn draadloze Pixel Buds-oordopjes verkopen. Het gaat daarbij om zowel de 100 euro kostende Pixel Buds als de ruim dubbel zo dure Pixel Buds Pro, die ruisonderdrukking bieden.

De Pixel Watch, de eerste smartwatch die Google samen met het overgenomen Fitbit maakt, slaat voor nu nog wel Nederland over. Dit horloge zal eerst in slechts een select aantal landen worden aangeboden.

