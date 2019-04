Goedkoop of duurkoop: smartphones onder de 300 euro getest

Beste KoopEen smartphone is anno 2019 natuurlijk onmisbaar, maar we willen niet allemaal duizend euro uitgeven voor een top-exemplaar van Samsung of Apple. Om die reden nemen we vandaag een kijkje naar de G-serie van Motorola. Dat zijn telefoons die bekend staan om hun uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, maar geldt dat ook voor de nieuwste modellen uit die serie? Hardware.Info bekeek de Moto G7 en Moto G7 Plus.

De Moto G-serie heeft in de loop der jaren een uitstekende naam opgebouwd in het betaalbare midden-segment van de smartphone-markt, door met name in te zetten op de prijs-prestatieverhouding. Dit jaar zijn er naast de ‘gewone’ G7 en de G7 Plus-variant nog twee andere modellen toegevoegd: de Moto G7 Power en Moto G7 Play.

De G7 Power is zoals de naam doet vermoeden met name gericht op gebruikers die bovenal accuduur belangrijk vinden en de Play is het instapmodel dat voor een zacht prijsje - 150 euro - over de toonbank gaat. Deze toestellen zullen we op een later moment apart bespreken, hier beperken we ons tussen de reguliere G7 en de G7 Plus.

Zoek de verschillen

Op het eerste gezicht lijken de G7 en G7 Plus behoorlijk veel op elkaar. Zelfs de cameramodules op de achterzijde steken even ver uit de behuizing, waar bij de vorige generatie die van de G6 Plus nog zichtbaar verder uitstak. Zelfs als je naar de specificaties kijkt zie je dat er opvallend weinig verschillen zitten tussen beide smartphones. Verschil in prijs is er natuurlijk wel. De reguliere Moto G7 vind je voor een gemiddelde prijs van 249 euro, de Moto G7 Plus kost vijf tientjes meer.

Volledig scherm Motorola © HWI

Waarom de Plus 50 euro meer kost? De Moto G7 en G7 Plus lijken in veel opzichten op elkaar. Beide hebben nagenoeg dezelfde afmetingen, behuizing en display, bieden ruime opslag, een flinke accu, usb-c aansluiting en de audiojack. Het verschil zit ‘m vooral in de chip, die ietsje sneller is bij de Plus. Ook de camera en de wifi-adapter zijn beter.

Kortste eind

De G7 trekt bij de onderdelen waar we verschillen constateren steeds aan het kortste eind, het toestel kost immers zo’n 249 euro tegenover de 299 euro van de G7 Plus. Wij zien echter weinig in het voordeel van 50 euro, omdat je daarmee tegelijkertijd wel erg veel inlevert. Zo krijg je voor 50 euro minder slechtere wifi, een significant mindere camera, een minder dikke lader, mono speaker en duidelijk lagere systeem, accu en grafische prestaties.

Op dit prijspunt is de concurrentie van andere fabrikanten moordend en voor 50 euro minder dan de G7 heb je bijvoorbeeld ook al de door ons onderscheiden Xiaomi Mi A2. Een onderscheiding voor de Motorola Moto G7 zit er zodoende niet in.

Op alle genoemde punten doet de G7 Plus het dus aantoonbaar beter dan zijn reguliere familielid, maar hoe verhoudt het toestel zich tegenover zijn concurrenten, bijvoorbeeld de Nokia 7 Plus en de Xiaomi Pocophone F1? Wat betreft het scherm zien we niet al te grote verschillen bijvoorbeeld, maar wat betreft de resultaten in de systeem- en grafische benchmarks zien we dat wel.